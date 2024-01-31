Эксперт дал прогноз по ценам в Турции

Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин не исключил снижения высоких цен в Турции в 2024 году, передает агентство «Прайм».

По его словам, за последние три месяца курс доллара к турецкой лире повысился с 28 до более чем 30. Согласно прогнозам, в текущем году курс доллара составит 39-40 TL (нацвалюта Турции), отметил Эрчин.

Эксперт обратил внимание на то, что российские туристы уже ощутили стремительный рост цен в секторе услуг. Ожидается, что в 2024 году этот рост в некоторой степени стабилизируется, указал обозреватель.

Согласно данным Центрального банка, ожидаемая инфляция на конец года в 2024 году составляет 36%. В декабре 2023-го инфляция в Турции составила 64,77% в годовом выражении, свидетельствуют статистические данные страны. При этом, по словам некоторых экспертов, повышение потребительских цен составило 127,21%. Вместе с тем в стране рассчитывают на то, что инфляция в наступившем году замедлится до 34%.