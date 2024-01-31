В Бельгии испугались конфискации российских активов

Бельгия испугалась конфискации российских активов из-за возможных исков от инвесторов из России. Об этом со ссылкой на материалы Палаты представителей (парламент европейской страны) сообщает РИА Новости.

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По словам депутата комитета по международным делам Самюэля Коголати, между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций, заключенное в 1989 году. Страна может столкнуться с исками со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены в национальных депозитариях. Инвесторы могут заявить о нарушении их прав и апеллировать к указанному договору.

Большая часть из заблокированных в Евросоюзе российских 256 миллиардов евро хранится в депозитарии Euroclear. Выполнение требований санкций может противоречить правилам защиты инвестиций, поэтому в стране необходимо «разработать общую стратегию в этом вопросе», призвал Коголати. Как заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб, риск массовых обращений в арбитраж действительно существует, так как Бельгия является правовым государством.

Ранее власти Бельгии договорились о создании фонда в 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине намерены использовать эти деньги как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать своими резервами.