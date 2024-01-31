В Бельгии испугались конфискации российских активов

В Бельгии приготовились к ответу России на заморозку активов
Член комитета по международным делам парламента Бельгии Самюэль Коголати предупредил, что Брюссель может столкнуться с исками российских инвесторов из-за заморозки активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы бельгийской Палаты представителей.
Коголати обратился с запросом в МИД страны, отметив, что до сих пор существует соглашение о защите инвестиций, заключенное СССР и Бельгией в 1989 году.
Как отметил депутат, ранее бельгийский Минфин также предупредил, что Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны компаний и частных лиц. Они смогут апеллировать к соглашению о защите инвестицией.
Такую возможность допустила и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
«Этот риск нельзя исключать. Напоминаю, что мы живем в правовом государстве и в соответствующей ситуации должны иметь место установленные юридические процедуры», - подчеркнула она.
По данным Еврокомиссии, в 2022 году около 260 миллиардов евро российских госактивов были заморожены в странах G7, ЕС и Австралии. Около 210 миллиардов евро из этих активов хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear.
Как сообщали СМИ, в ЕС в итоге пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные активы РФ невозможно. Вместо этого ЕС планирует сосредоточиться на «временном использовании» активов - к примеру, передавать Украине доход от их инвестирования.