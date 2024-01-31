"Это очень любопытная информация", - сказал представитель Кремля, комментируя корректировку оценок МВФ в сторону улучшения.



"Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", - сказал он, таким образом объяснив наличие настолько разных точек зрения.



"Но, безусловно, это небезынтересно", - подытожил Песков.