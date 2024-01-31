В Венгрии заявили о планах заключить с Катаром контракт на закупку СПГ

Венгрия вскоре заключит с Катаром коммерческий контракт на закупку у него сжиженного природного газа (СПГ), который начнет поступать в страну после 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с членами катарского правительства в Дохе.

"Катар продолжает наращивать добычу природного газа и мощности по производству СПГ и вскоре станет крупнейшим в мире экспортером СПГ. На основе нашего предыдущего политического соглашения успешно продолжаются переговоры между компаниями MVM и QatarEnergy об использовании катарского сжиженного газа в энергоснабжении Венгрии после 2026 года", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что "Венгрия предпочитает долгосрочные контракты, потому что это действительно обеспечивает ее безопасность, и это соответствует стратегии катарцев". В то же время необходимо определить "маршрут транспортировки и европейский терминал для приема сжиженного газа, через который могут осуществляться его закупки", уточнил министр.

По его словам, "с учетом того, что за последние годы было построено несколько терминалов в Греции, Турции и Польше, существуют разные варианты".

"Поскольку мы связаны со всеми нашими соседями по всем направлениям, мы скоро сможем принять решение. После этого соглашение о закупке может быть окончательно оформлено, и для этого не будет никаких политических или преднамеренных препятствий ни с катарской, ни с венгерской стороны", - заверил Сийярто.

Он также напомнил, что "Венгрия всегда рассматривала вопрос о приобретении энергоносителей как физическую проблему без политики или идеологии". "Это помогло нам сохранить наши поставки в безопасности во время самых серьезных кризисов", - заявил глава МИД.

Соглашение по СПГ

В декабре 2022 года Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа. Предполагается, что Катар расширит транспортировку в Европу СПГ, который, в частности, будет поступать в Венгрию. Правительство страны считает, что катарский СПГ мог бы поступать через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры по этим вопросам идут между венгерской компанией MVM и катарской государственной компанией QatarEnergy.

Ранее Сийярто заявлял, что если Хорватия, как и обещала, расширит мощности своего терминала на острове Крк, то появится возможность поставок катарского газа в ближайшие три года. Катар обладает третьими в мире по величине запасами природного газа и является вторым в мире экспортером СПГ после США. В то же время эксперты считают, что его переговоры со странами Евросоюза о поставках газа в последнее время шли крайне сложно, поскольку Катар настаивает на заключении долгосрочных контрактов, а это противоречит подходу ЕС.

В соответствии с политикой диверсификации правительство Венгрии ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок, налаживая в этих целях взаимодействие с такими странами, как Азербайджан, Катар, Турция, Туркмения. В то же время оно не отказывается от сотрудничества с прежними партнерами, в первую очередь с Россией. Как отмечал Сийярто, диверсификация "не означает замены одного поставщика на другого, тем более если речь идет о надежном поставщике".