Мировой спрос на золото снизился в 2023 году

Мировой спрос на золото в 2023 году снизился на 5% по сравнению с 2022 годом, до 4 448 тонн, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В IV квартале 2023 года спрос на золото снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1 150 тонн.

Кроме того, согласно отчету WGC, мировая добыча золота по итогам 2023 года выросла на 1%, до 3 644 тонн.