РФ снизила добычу газа в 2023 году на 7,5%
Россия в 2023 году снизила добычу природного газа на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, до 533 млрд куб. м, следует из данных Росстата. При этом суммарная добыча природного и попутного газа снизилась на 5,3%, до 638 млрд куб. м.
В частности, добыча газа в декабре составила 53,7 млрд куб. м, что на 3,1% выше, чем в декабре 2022 года и на 9,1% больше, чем в ноябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с марта 2022 года.
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году составило 32,9 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за 2022 году. В декабре производство СПГ составило 3,2 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в декабре 2022 года, и на 5,6% выше, чем в ноябре 2023 года. Также выпуск СПГ в декабре оказался максимальным за всю историю российской газовой отрасли.