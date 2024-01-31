Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийский санкций Евросоюза . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее решение Федерального совета страны.

В нем говорится, что новыми мерами Берн «реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС».

Напомним, что страны ЕС приняли 12-й пакет антироссийских санкций в декабре 2023 года. Он, в частности, запрещает покупку и импорт алмазов РФ. Несмотря на присоединение к 12-му пакету, Берн не станет обязывать физических и юридических лиц России, которые контролируют компании в Швейцарии, сообщать о денежных переводах своих организаций.