Спрогнозирован курс доллара в феврале

Также, по их словам, стоит ожидать снижения курса евро на 85 копеек до 96,73 рублей и юаня на шесть копеек до 12,44 рублей. Кроме того в феврале на доллар подешевеет нефть марки Brent. Ее стоимость составит 80,6 долларов за баррель.