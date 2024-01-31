Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах
Президент России Владимир Путин призвал финансовые организации страны начать работу в новых регионах. Об этом сообщают «Известия».
Такое заявление Путин сделал во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов России. По его словам, российским банкам не нужно «бояться санкций», так как «все санкции уже случились».
«Вот что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего, всё и так то, чего боялись, раньше санкций, всё уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил он.
Помимо этого Путин добавил, что в новых регионах необходимо не только восстанавливать предприятия, но и открывать новые. По его словам, после организации в этих областях свободной экономической зоны к ней присоединились уже 75 предприятий.
Ранее Путин также провел встречу с доверенными лицами.