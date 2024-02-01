Названа страна с самым высоким уровнем оттока капитала

В минувшем месяце иностранные портфельные инвесторы побили годовой рекорд по выводу активов из Индии – они продали акций на сумму 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Business Standard.

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Как уточняется, среди факторов, повлиявших на ситуацию - неудовлетворительные результаты ряда фирм с большим количеством иностранных прямых инвестиций, увеличение доходности облигаций США и геополитическая неопределенность.

Отмечается, что на ситуации с активами сказались квартальные доходы HDFC Bank, Hindustan Unilever и Bajaj Finance.

Кроме того, подчеркивается, что из-за опасений, связанных с ростом кредитов HDFC Bank и чистой процентной маржи, акции столь важного кредитора частного сектора страны упали на 15%.

Аналитики выразили уверенность в том, что на потоки иностранных инвестиций будут оказывать влияние разные факторы. В частности, важную роль сыграют бюджет Индии, траектория процентных ставок в развитых странах, а также состояние экономики Китая, считают эксперты.