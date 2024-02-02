Путин: экономика РФ стала крупнейшей в Европе
Экономика России растет, став на сегодняшний день крупнейшей в Европе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
По его словам, экономика России показывает устойчивость и рост «в отличие от экономик других стран».
«И сегодня стала крупнейшей в Европе. И по паритету покупательной способности, и по объему стала первой экономикой в Европе, пятой в мире», — сказал Путин во время выступления перед участниками форума «Все для Победы!» в Туле.
Он выразил уверенность, что этот процесс продолжит нарастать. Путин отметил, что в развитие экономики РФ большой вклад внесли промышленные предприятия, обрабатывающие производства, строительный сектор, труженики сельхозпроизводства, а также инженеры и ученые, которые в короткие сроки предложили «оригинальные технические решения».