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Россия остановила импорт бананов с пяти предприятий Эквадора

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила об остановке импорта бананов с пяти предприятий Эквадора. Об этом сообщает ТАСС.

Россия остановила импорт бананов с пяти предприятий Эквадора
© РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, запрет начнет действовать с 5 февраля. Причиной такой меры назвали многочисленные нарушения, а также неоднократно найденный в бананах опасный объект — многоядную муху-горбатку. При этом в Россельхознадзоре уточнили, что пока будут приостановлены сертификации только пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее число нарушений.

«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка — Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — рассказали в ведомстве.

Эксперты допустили рост цен на бананы

Помимо этого в Россельхознадзоре добавили, что если Эквадор не примет эффективные меры для нормализации ситуации, ведомство перейдет к «следующему этапу введения ограничительных мер».

Ранее эксперты допустили рост цен на бананы из-за кризиса в Эквадоре.

Экономика
ЕАЭС
Россельхознадзор
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