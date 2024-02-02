Россия остановила импорт бананов с пяти предприятий Эквадора

Как рассказали в ведомстве, запрет начнет действовать с 5 февраля. Причиной такой меры назвали многочисленные нарушения, а также неоднократно найденный в бананах опасный объект — многоядную муху-горбатку. При этом в Россельхознадзоре уточнили, что пока будут приостановлены сертификации только пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее число нарушений.