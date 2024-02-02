Какао-бобы на бирже обновили рекорд стоимости за 46 лет

Стоимость какао-бобов за одну тонну на бирже превысила пять тысяч долларов впервые с 1977 года. Это следует из данных биржи ICE Futures.

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Отмечается, что исторический максимум стоимости какао-бобов был достигнут в июле 1977 года. Тогда тонна продукта стоила 5,4 тысячи долларов. При этом биржа сообщила, что дефицит какао-бобов продлится и в 2024 году.

До этого сообщалось, что в России в этом году ожидается дефицит шоколада из-за роста цен на основное сырье — какао-бобы — и сложностей с его поставками. По его словам, цены на какао-масло и какао-тертое за последний год выросли уже на 100-150% против прогнозируемых 50%. Производители испытывают серьезные проблемы с закупками даже по таким ценам.

Латышев отметил, что многие поставщики в надежде на дальнейший рост цен не продают имеющееся сырье. Из-за этого возник дефицит, который приведет к исчезновению качественного шоколада с прилавков. Производители будут вынуждены заменять его на другую продукцию без какао-бобов.

По словам эксперта, на этом фоне может произойти срыв исполнения уже подписанных контрактов, чего никогда не было, и обязательства по поставкам просто не будут выполнены. Торговые сети не дают повышать цены на продукцию пропорционально росту цен на сырье. Производителям это невыгодно, поэтому, считает, Латышев, некоторые предприятия средней руки уже в ближайшее время могут отказаться от производства большей части своей продукции.