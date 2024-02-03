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Рублю предрекли падение в конце зимы

Укрепление рубля в январе может смениться ослаблением до 95 за доллар в последний месяц зимы.

Аналитик предсказал падение рубля в конце зимы
© ТАСС

"У ЦБ есть меры для стабилизации курса валют против рубля, поэтому, как только курс доллара будет выходить за границу 95 рублей, меры будут ужесточаться", — рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Если в феврале сойдутся сразу несколько факторов — например, удешевление нефти, окончание продажи валюты из ФНБ, рост госрасходов и бюджетного дефицита, то рубль может ослабеть до 95 за доллар.

Более сильное укрепление маловероятно, поскольку власти будут поддерживать нацвалюту в преддверие выборов, заключил он.

Ранее "СП" писала, что Ближний Восток снижает цены на нефть, курс доллара растет к рублю.

Эксперты спрогнозировали курс рубля на следующей неделе

Экономика
Владислав Антонов
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