В ЕС раскрыли опасное последствие отказа от российского газа

Депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен заявил, что отказ от газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира. Опасные последствия отказа от российских энергетических ресурсов парламентарий раскрыл в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

«С тех пор как началась война на Украине, ЕС опустошает мировой рынок сжиженного охлажденного газа (СПГ), чтобы покрыть потери российского трубопроводного газа. Это увеличивает выбросы CO2 в мире и переносит энергетическую проблему из ЕС в бедные страны мира. Как следствие, цены на энергоносители резко выросли, а энергетическая бедность и выбросы в атмосферу увеличились», — пишет автор обращения.

В связи с этим он задал вопрос Аасланду о планируемых действиях правительства на фоне этого кризиса.

«Может ли министр прояснить, серьезно ли ЕС воспринимает негативные последствия своей политики и планирует ли инвестировать в инфраструктуру и увеличение количества трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других стран?» — спросил Нильсен.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.