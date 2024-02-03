Армия из 3500 макак обрушила экономику города в Таиланде

"Армия" из 3500 длиннохвостых макак оккупировала город Лопбури в Таиланде. Животные буквально захватили этот центр одноименной провинции. Если раньше они собирались у знаменитого местного храма XIII века, представляя интерес для туристов, то теперь отпугивают не только путешественников, но и местных жителей своим агрессивным поведением, сообщает Le Courrier International.

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В результате иностранные инвесторы, особенно китайские, уходят из города, туристов в нем становится все меньше, а коммерческие банкротства растут: Лопбури рискует стать городом-призраком, отмечает газета South China Morning Post.

Враждебное поведение приматов на самом деле кроется в кризисе здравоохранения. Во время пандемии туризм практически прекратился, и поэтому обезьяны лишились своих основных источников пищи. Голодные, они постепенно покинули привычные места, чтобы грабить дома и предприятия. По данным тайского новостного сайта Khaosod, макаки попросту "поставили местную экономику на колени".

Главный торговый центр Лопбури "Пингья" выставлен на продажу, но не может найти покупателя, несмотря на сниженную цену.

"Обезьяны очень часто вторгаются в торговый центр и преследуют покупателей, которые приходят туда за покупками", - признался один из менеджеров ТЦ.