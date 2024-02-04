Армия из 3500 макак обрушила экономику города в Таиланде

Моногорода (монопрофильные города) — населённые пункты, образованные вокруг крупных промышленных предприятий. Предприятия так и называются — градообразующие, потому что здесь работает (или работала) большая часть местных жителей. Уровень жизни в моногородах напрямую зависит от предприятий. Моногорода, как правило, находятся на удалении от региональных центров — поближе к месту добычи и переработки ресурсов. Но иногда это узкоспециализированные спутники крупных населённых пунктов. Сейчас в России 319 моногородов. Среди них есть довольно большие. Скажем, Череповец — самый крупный город Вологодской области, в нём живёт больше людей, чем в региональном центре Вологде. Есть даже монорегион — Кемеровская область. Здесь больше моногородов, чем в других регионах — 24, в них проживает около 60% населения области (1,5 млн человек). В больше чем трети моногородов РФ власти оценивают социально-экономическую ситуацию как сложную, в почти половине — как имеющую риски, и лишь в 76 моногородах ситуация признана стабильной. Критерии моногородов В правительстве решили , что к моногородам относятся населённые пункты: - со статусом городского округа или городского поселения; - численностью населения более 3000 человек; - где на градообразующем предприятии за последние пять лет работало 20% от числа всех трудящихся; - и это предприятие занимается добычей полезных ископаемых (кроме нефти и газа), производством или переработкой промышленной продукции. Это условные критерии для отбора в официальный список моногородов, который российские власти формируют, чтобы выделять таким населённым пунктам господдержку. Поэтому, например, города и посёлки, работающие вокруг предприятий нефтегазовой промышленности, не относятся к моногородам, так как считаются экономически развитыми и не нуждающимися в помощи. Хотя по сути экономика в таких поселениях также монопрофильная. Самые большие моногорода России По числу жителей: По площади: Почему в России так много моногородов Моногорода считаются наследием СССР — на тот период пришёлся пик их развития, связанный с индустриализацией. Государство возводило крупные, высокотехнологичные по меркам своего времени предприятия стратегически важных отраслей промышленности — добыча полезных ископаемых, металлургия, деревообработка и так далее. Заводы и фабрики строили там, где удобно производить — вблизи природных ресурсов. Чаще всего это означало суровый климат и удалённость от цивилизации. С точки зрения рынков сбыта строить производство в таких местах чаще всего было не самым рациональным решением, но в условиях плановой экономики это не было приоритетом. Вокруг промпредприятий вырастали города и посёлки, в которых селились рабочие и их семьи. Так появились Магнитогорск, Новокузнецк, Апатиты, Воркута, Норильск и другие города. Позже стали развиваться монопоселения, связанные с атомной, космической, оборонной промышленностью, наукограды, закрытые города (ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование). К концу 1980-х годов в Советском Союзе было около 400 моногородов с населением от 5 000 до 500 000 жителей — или почти 23% всего городского населения страны. Однако прообразы моногородов появились задолго до СССР. Древние города-крепости, монастыри, остроги, форпосты были по сути теми же самыми моногородами. В императорской России в XVIII–XIX веках с началом индустриальных преобразований Петра I и далее стали появляться заводы-посёлки тяжёлой промышленности на Урале и в Сибири — Ирбит, Кыштым, Карабаш. В конце XIX — начале XX века с развитием лёгкой промышленности возникали моногорода на базе укрупнения деревенских промыслов — Шуя, Орехово-Зуево, Красновишерск. В центральной части страны также вокруг мануфактур образуются поселения, такие как Павловский Посад, Гжель, Гусь-Хрустальный и другие. А в Сибири в это время развивались шахтёрские города-посёлки вдоль Транссибирской магистрали — Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск. Проблемы моногородов Главная проблема моногородов — тотальная зависимость от градообразующего предприятия. Оно, в свою очередь, зависит как от социально-экономического положения в стране и в мире в целом, так и от отдельных факторов (госзаказ, наличие сырья, спрос на рынках и т. п.). Если предприятие работает успешно, оно обеспечивает рабочие места, доход горожан, отчисления в бюджет, развивает инфраструктуру, социальные программы. Проблемы на предприятии сказываются для всего города ростом безработицы, падением доходов, так как других рабочих мест может просто не быть. Остановка деятельности, банкротство и закрытие производства грозит социальным взрывом. Особо остро это почувствовалось во время кризиса 2008 года. В 2009 году эта проблема моногородов прогремела на всю страну, когда жители Пикалёво Ленинградской области перекрыли федеральную трассу. Причиной протеста стали сокращения и долги по зарплате на градообразующих предприятиях. Владельцы трёх пикалёвских заводов, которые были объединены в одну производственную цепочку, не смогли договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. Пикалёвский глинозёмный завод перестал снабжать сырьём другие заводы, закрылся на перепрофилирование и заблокировал таким образом производство на других предприятиях. В итоге без работы и с долгами по зарплате осталась почти пятая часть местных жителей. В Пикалёво прибыл Владимир Путин, который тогда был премьер-министром РФ. Власти договорились с собственниками производств о восстановлении работы предприятий. После этого была создана рабочая группа по модернизации моногородов, а в дальнейшем — целый Фонд развития моногородов и программа комплексного развития. Рабочая группа пытается решить и другие проблемы моногородов: скудный рынок труда. Ограниченное число не только рабочих мест, но и выбора профессий в целом и учебных заведений в частности (они, как правило, тоже готовят кадры по монопрофилю). Работа есть на градообразующем предприятии, в смежных организациях, в бюджетной сфере и сфере услуг, которые в основном развиты слабо. низкие заработные платы. Так как ключевой работодатель фактически является монополистом в этом вопросе, то он может платить меньше, чем в среднем по отрасли. неразвитая или изношенная инфраструктура: плохие дороги, нехватка медицинских, образовательных, культурных учреждений и т. п. отток населения, в основном молодёжи — как следствие перечисленных выше проблем. С 2022 года ко всем текущим проблемам добавились новые. Прямо или косвенно от санкций пострадали более половины российских моногородов. Кроме этого, ушедшим западным компаниям принадлежало несколько градообразующих предприятий в России. Однако местные жители не отчаиваются: простой оплачивался, а предприятия постепенно перезапускаются. Что власти намерены делать с моногородами После нашумевшей ситуации с Пикалёво чиновники приняли госпрограмму «Комплексное развитие моногородов» и создали Фонд развития моногородов. Основная задача — снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий. Для этого планировалось создавать новые рабочие места, не связанные с основным предприятием, реализовывать инвестпроекты, поддерживать малый и средний бизнес, улучшать инфраструктуру. В основном всё сводилось к раздаче льготных кредитов. Программа была рассчитана на срок до 2025 года, но уже в 2019 году её досрочно завершили, а Фонд ликвидировали (он влился в ВЭБ.РФ ). Ещё одной попыткой комплексно помочь моногородам стало создание в некоторых таких поселениях территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР). Это зоны с широким кругом льгот для ведения бизнеса, чтобы привлекать инвестиции и разнообразить городскую экономику. В целом чёткой стратегии, что делать с моногородами, в России пока нет. О масштабных расселениях пока речи не идёт. Что касается поддержки из госбюджета, тут настроения тоже колеблются. Активно обсуждалось как расширение списка тех, кому выделять финансирование от государства, так и, напротив, ужесточение условий для помощи и сокращение перечня моногородов. Примеры употребления на «Секрете» «Воркута — угледобывающий моногород в Коми, состоящий из собственно города и шести соседних посёлков. В муниципальном образовании проживают около 50 000 человек. Из-за закрытия производств жители покидают город, к 2037 году там планируется закрыть оставшиеся угледобывающие шахты». (Из новости о том, что в Воркуте из-за банкротства водоканала ввели режим ЧС.) «Президент РАСПП Виталий Манкевич рассказал «Секрету», что первая причина возникновения предприятий-зомби — это моногорода, в которых властям проще обеспечить местных жителей работой и финансировать убытки, чем решать социальные проблемы в случае закрытия предприятий». (Из материала о том, почему в России существуют предприятия-зомби.)