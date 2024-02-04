Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Эквадора с 9 февраля
В России с 9 февраля вводится запрет на поставки выращенных в Эквадоре гвоздик, пишет пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте ведомства.
Пресс-служба пояснила, что цветочная продукция из этой страны попадает на российский рынок через Евросоюз — Нидерланды,ФРГ, Латвию и Литву.
Мера была принята в связи с тем, что специалисты при проверках все чаще обнаруживают в эквадорских гвоздиках калифорнийский цветочный трипс.
В ведомстве уточнили, что этот вредитель поражает 244 вида растений и при отсутствии мер своевременной борьбы вызывает гибель урожая.
Напомним, что ранее Россельхознадзор принял решение о приостановке с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в них другого карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.