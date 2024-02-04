Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Ожидания на следующий год эксперты также повысили, до 1,1%, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, отечественные институты представили более осторожные прогнозы: Минэкономразвития ожидает прибавки в 2,3%, а Банк России — 0,5-1,3.

В МВФ пояснили, что в РФ активизировалась работа военно-промышленных площадок, увеличилось частное потребление за счет повышения реальных доходов населения.

Кроме того, Россия, наряду с Бразилией и Китаем стала одной из трех стран «Большой двадцатки», где зарплаты выросли.