МВФ улучшил прогноз по экономике РФ на 1,5%
Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Ожидания на следующий год эксперты также повысили, до 1,1%, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, отечественные институты представили более осторожные прогнозы: Минэкономразвития ожидает прибавки в 2,3%, а Банк России — 0,5-1,3.
В МВФ пояснили, что в РФ активизировалась работа военно-промышленных площадок, увеличилось частное потребление за счет повышения реальных доходов населения.
Кроме того, Россия, наряду с Бразилией и Китаем стала одной из трех стран «Большой двадцатки», где зарплаты выросли.
Отмечается, что в октябре 2023 года ведомство уже корректировало июльские расчеты на конец года — с 1,5 до 2,2%.
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