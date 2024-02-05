СМИ выяснили, каким будет тринадцатый пакет санкций ЕС

Politico: тринадцатый пакет санкций ЕС будет «символическим»
Новые ограничения Евросоюза в отношении России будут «символическими». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Уточняется, что речь идет о тринадцатом пакете санкций.
Дипломаты отметили, что особое внимание будет уделено «работе над глобальным нарративом» вокруг рестрикций, говорится в публикации. Кроме того, ЕС сфокусируется на соблюдении санкций третьими странами, добавляется в статье.
Подчеркивается, что новые ограничения предполагают расширение санкционных списков и введение запрета для ряда фирм на осуществление экспорта товаров двойного назначения.
Один из источников отметил, что сроки слишком коротки «для чего-то большего».
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило о планах Европейского союза принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля этого года — второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
Также ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Запад хочет выпустить долговые обязательства, которые будут способствовать дальнейшему финансированию Украины.