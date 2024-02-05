СМИ выяснили, каким будет тринадцатый пакет санкций ЕС

Новые ограничения Евросоюза в отношении России будут «символическими». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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Уточняется, что речь идет о тринадцатом пакете санкций.

Дипломаты отметили, что особое внимание будет уделено «работе над глобальным нарративом» вокруг рестрикций, говорится в публикации. Кроме того, ЕС сфокусируется на соблюдении санкций третьими странами, добавляется в статье.

Подчеркивается, что новые ограничения предполагают расширение санкционных списков и введение запрета для ряда фирм на осуществление экспорта товаров двойного назначения.

Один из источников отметил, что сроки слишком коротки «для чего-то большего».

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило о планах Европейского союза принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля этого года — второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.