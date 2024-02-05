Песков: Россия оспорит в суде любое изъятие ее активов

Песков заявил, что Россия оспорит в суде любое изъятие ее активов
Изъятие в любой форме российских активов будет оспорено в судах, заявил на брифинге пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, - подчеркнул Песков. - Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы".
"Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - добавил представитель Кремля.
По его словам, изъятие активов РФ подорвет основы мировой экономической системы, Запад это понимает.