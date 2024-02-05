Главный европейский перевозчик российской нефти начал избегать ее

По итогам января 2024 года суммарное число принадлежащих Греции танкеров для перевозки российской нефти сократилось до восьми, хотя еще в декабре их насчитывалось 17 единиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

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В 2023 году Греция являлась главным морским перевозчиком российской нефти среди всех европейских стран. Однако в начале 2024-го число принадлежащих этой стране танкеров сократилось более чем вдвое в сравнении с декабрьским показателем. К уровню мая прошлого года число греческих судов в январе снизилось в пять раз.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. В качестве одного из главных они называют ужесточение ограничений США в отношении иностранных сырьевых трейдеров и судоходных компаний за содействие России в обходе западных энергетических санкций. Соответствующие уведомления Минфина США были разосланы зарубежным перевозчикам в ноябре 2023 года. После этого греческие судовладельцы стали постепенно избегать торговли российским сырьем.