Акции небольших китайских компаний обвалились

На фоне действий китайских властей, свидетельствующих о желании поддержать крупнейшие национальные компании, основной фондовый индекс CSI 300 в понедельник, 5 февраля, несколько вырос после многодневного падения. В то же время индекс CSI 1000, объединяющий небольшие компании, обвалился на 6,2 процента, пишет Bloomberg.

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С начала года CSI 1000 потерял уже 27 процентов. Как отмечает издание, такая динамика выглядит сигналом, предупреждающим о потенциальном падении всего второго по величине фондового рынка в мире.

Противоположное движение крупнейших и более мелких компаний на бирже говорит о том, что инвесторы больше не верят во второй эшелон и пытаются поймать момент роста крупных компаний, пока в них вливаются государственные деньги.

Биржевые фонды в последние недели фиксировали рекордный объем торгов по индексу CSI 300, что было очень похоже на вмешательство государства. Однако пока эти усилия позволяют только удерживать рынок от панических настроений.

Некоторый позитив возник после того, как власти допустили вливание в биржу двух триллионов юаней (278 миллиардов долларов), но уже в начале февраля на фоне очередной слабой статистики CSI 300 обновил пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что сама по себе скупка акций государством эффективна только в краткосрочный период, но как основной инструмент она не способствует доверию.