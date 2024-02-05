Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций

Европейский союза намерен к 24 февраля принять новый пакет антироссийских санкций. Очередной 13-й пакет будет слабее предыдущих и чисто «символическим», так как сроки слишком короткие для подготовки каких-то новых экономических мер, пишет Bloomberg.

По информации Politico, в новом пакете санкций планируется расширить санкционный список дополнительными торговыми ограничениями, а также он будет содержать меры по борьбе с обходом санкций через третьи страны. Также под ограничения могут попасть 200–250 физических лиц и компаний из России. В качестве еще одной ограничивающей меры предлагается ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов.

Также ожидается новый пакет антироссийких санкций от стран G7.