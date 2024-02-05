Цены на какао-бобы подскочили до максимума с 1977 года
Стоимость какао-бобов снова выросла из-за неурожая в Западной Африке, откуда поставляется большая часть какао на мировые рынки. Об этом пишет РБК.
По данным портала, стоимость фьючерсов на этот товар с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 3,63%, до $5191 за тонну.
Таким образом, отметили журналисты, цена какао достигла максимума с июля 1977 года.
«Доступность какао из Западной Африки остается ограниченной, а прогнозы о новом дефиците производства по сравнению со спросом в следующем году растут», — пояснил вице-президент Price Futures Group Джек Сковилл.
Аналитики Commerzbank пояснили, в свою очередь, что сухой и пыльный ветер может повлиять на сбор урожая в Западной Африке, который начинается в апреле. Они добавили, что урожай какао уже существенно отстает от уровня прошлого года.