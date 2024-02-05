Цены на какао-бобы подскочили до максимума с 1977 года

Стоимость какао-бобов снова выросла из-за неурожая в Западной Африке, откуда поставляется большая часть какао на мировые рынки. Об этом пишет РБК.

По данным портала, стоимость фьючерсов на этот товар с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 3,63%, до $5191 за тонну.

Таким образом, отметили журналисты, цена какао достигла максимума с июля 1977 года.

«Доступность какао из Западной Африки остается ограниченной, а прогнозы о новом дефиците производства по сравнению со спросом в следующем году растут», — пояснил вице-президент Price Futures Group Джек Сковилл.