Дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года достиг рекордных 20,5% ВВП
Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты по данным НБУ и «Открытого бюджета» страны.
По данным агентства, доходы Украины составили 2,7 трлн гривен, а расходы — 4 трлн гривен.
Отмечается, что оба показателя увеличились за год примерно в 1,5 раза.
Ранее депутат Верховной рады Даниил сообщил, что дефицит бюджета Украины увеличился более чем наполовину.