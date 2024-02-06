Малый бизнес в России в 2023 году увеличил выручку

Российские предприятия малого и среднего бизнеса в прошлом году в целом увеличили свою выручку. Однако некоторые сегменты показали снижение продаж - такая динамика была зафиксирована среди несетевых алкомаркетов и киосков с мороженым, говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", с которым ознакомился ТАСС.

"Эвотор" проанализировал основные показатели малого и среднего бизнеса в разных сегментах на данных продаж более 1 млн смарт-терминалов во всех регионах России. Аналитики оценивали динамику средней выручки предприятия, среднего количества продаж (чеков) в точке и среднего чека за 2023 год по сравнению с предыдущим годом.

"В 2023 году средняя выручка в малом бизнесе выросла на 16%. Позитивная динамика обеспечена как увеличением среднего чека на 10%, так и ростом количества покупок на 5%. Среди сегментов снизились обороты у алкомаркетов и киосков с мороженым", - говорится в исследовании.

Так, средняя выручка несетевых алкомаркетов в прошлом году сократилась на 2% относительно 2022 года, а средние продажи киосков с мороженым - на 1%.

Коммерческий директор "Эвотора" Александр Мышкин отметил, что в непродовольственной рознице хорошую динамику показали магазины одежды, косметики, товаров для дома и дачи, а в продуктовой - узкоспециализированные точки.

"В то же время в офлайн-рознице фокус покупателей смещается с алкомаркетов на пивные магазины, а ранее востребованные пекарни проигрывают кофейням. Хорошая динамика сохраняется в сфере услуг, особенно в бьюти-индустрии", - добавил Мышкин, слова которого привели в компании.

В несетевой продуктовой рознице средняя выручка специализированных лавок, по данным "Эвотора", увеличилась на 23%, пивных магазинов - на 18%. Рост показателя среди табачных киосков и магазинов формата "у дома" - составил по 16%, среди магазинов мясных продуктов - 9%. Средний чек в специализированных продуктовых магазинах вырос на 12% (в 2023 году он составил 566 рублей), пивных магазинах - на 9% (414 рублей), в магазинах "у дома" и лавках мясных продуктов - по 8% (363 рубля и 714 рублей соответственно). Средний чек в табачных киосках повысился на 7%, составив 507 рублей, в алкомаркетах - на 6% (501 рубль).

Наибольшую динамику выручки в непродовольственном сегменте показали магазины цветов (рост на 23% к 2022 году), несетевые магазины одежды (рост 17%), косметики (рост 16%), а также магазины верхней одежды, нижнего белья и магазины по продаже и установке кухонь (рост по 15%). Средний чек среди небольших цветочных магазинов увеличился на 16% (до 1,568 тыс. рублей), у магазинов кухонь, обуви и косметики - по 11% (53,973 тыс. рублей, 2,732 тыс. рублей и 979 рублей соответственно).

В сегменте общественного питания средняя выручка столовых возросла на 22% (средний чек - на 9%, до 309 рублей), кафе - на 18% (средний чек - на 9%, до 696 рублей), кофеен - на 17% (средний чек - на 8%, до 268 рублей), киосков стрит-фуда - на 16% (средний чек - на 5%, до 385 рублей). Продажи небольших пекарен выросли на 3%, а средний чек - на 5% (он составил 152 рубля).