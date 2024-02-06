Министр финансов Германии заявил об обеднении страны

"Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Министр финансов говорит, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем", - сказал Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg.



"Если анализ представлен министром экономики и финансов, то для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов", - подчеркнул он.