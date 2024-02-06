В Катаре спрогнозировали дефицит на рынке газа

Газ будет самым востребованным ресурсом в мире, однако с 2025 года по 2030 год может быть его дефицит на мировом рынке. С таким прогнозом выступил государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби в ходе форума India Energy Week.

"Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа", - сказал он.

Министр также отметил, что негативно повлиял на рынок и привел к изменению цепочек поставок на газовом рынке отказ Европы от газа из России после начала специальной военной операции в Украине. Кроме того, по словам аль-Кааби, разрушительными для рынка являются и резкие скачки цен на газ как в сторону роста, так и в сторону снижения, которые наблюдаются на фоне изменений в направлениях поставок.