Власти Испании пошли на уступки и выделили фермерам сотни миллионов евро

Протестующим фермерам в Испании направят до 269 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи. Соответствующее решение приняли власти страны, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на министерство сельского хозяйства королевства.

Им был опубликован список, в который вошли почти 140 тысяч фермеров. Им и будет выплачено денежное вознаграждение. Речь идет о владельцах фермерских хозяйств, работающих на богарных землях, производящих рис и промышленные томаты, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что они могут рассчитывать на помощь для компенсации трудностей, вызванных засухой и последствиями кризиса на Украине. Мера была принята в связи с протестами в стране.

На прошлой неделе сообщалось о присоединении трех основных сельскохозяйственных профсоюзов Испании к акциям протеста. Напомним, что они проходят в ряде стран Европы. Поводом послужила кризисная ситуация в сельском хозяйстве. Во вторник фермеры в Испании на тракторах заблокировали дороги в разных частях страны.