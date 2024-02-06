Катар предрек нехватку газа на рынке в 2025-2030 годах

Газ станет самым востребованным ресурсом в мире, но с 2025 по 2030 года может наблюдаться его дефицит на мировом рынке. Такой прогноз сделал государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби, передает ТАСС .

«Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа», — сказал министр.

По его словам, отказ Европы от газа из РФ негативно повлиял на этот рынок, а также привел к изменению цепочек поставок. Кроме того разрушительные последствия имели скачки цен на газ. В связи с этим министр призвал больше вкладывать в добычу нефти и газа, поскольку другие возобновляемые источники энергии не заменят их.