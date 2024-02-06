Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн

"По нашим планам мы должны выйти дополнительно к 2030 году еще на 30 млн тонн производства высокоэкологичного дизельного топлива и где-то на 5 млн тонн автомобильных бензинов. Тем самым мы покроем за счет бензина все наши текущие и перспективные потребности, а по дизельному топливу у нас и так сегодня в два раза больше производится, чем потребляется на внутреннем рынке, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции", - сказал он.