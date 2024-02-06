Матвиенко: европейские государства втихаря закупают российские нефть и газ

С отказом от поставок российских энергоносителей страны Европы нанесли серьезный удар по собственной экономике, при этом Россия смогла сформировать "дружественную географию" рынков сбыта своей продукции, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российская газета
Матвиенко отметила, что благодаря грамотным действиям правительства «удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов» в страны Глобального Юга. Она также отметила, что и некоторые страны Европы «втихаря закупают российские нефть и газ, только не говорят об этом». Парламентская газета
Председатель верхней палаты парламента отметила, что Россия сталкивается с серьезными препятствиями в этом направлении - и в логистике, и в страховании, и учитывая отсутствие достаточного количества судов и многие другое. "Но мы все умеем преодолевать. Нужно и дальше в таком же духе действовать", - заключила она. ТАСС