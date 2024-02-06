Superjob: жители ЯНАО больше всего тратят деньги на еду

«Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% жителей ЯНАО. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%)», — поделились результатами опроса Superjob.