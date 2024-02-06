Эквадор попросил Россию разрешить ввоз бананов

Эквадор предоставил России необходимую документацию с техническим обоснованием, чтобы фитосанитарное ведомство разрешило ввоз бананов, заявила глава Министерства внешней торговли республики Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa. По ее словам, страна способна опровергнуть любые аргументы против экспорта ее бананов.

Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов, — сказала она.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В адрес указанных стран направили обращения с просьбой прекратить сертификацию цветов с 9 февраля. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора. Решение об ограничении ввоза бананов из Эквадора было принято из-за выявления в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.