Россиянам озвучили прогноз по ценам на бензин в 2024 году

"Мы не должны забывать про имеющийся профицит производства нефтепродуктов в стране, которые легко заместят возможные потери. Поэтому можно прогнозировать в целом его стоимость на конец года. По оценкам ЦБ РФ уровень инфляции в текущем году составит 4-4,5%, поэтому и цены на топливо поднимутся где-то в этих пределах", – считает генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.