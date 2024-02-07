США установили рекорд суточного потребления газа

Суточное потребление газа в США 16 января 2024 года составило рекордные 141,5 млрд куб. футов (около 4 млрд куб. м) на фоне значительного похолодания в стране, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Температуры значительно ниже нормы, вызванные большой массой арктического воздуха, которая накрыла большую часть континентальной части США, увеличили спрос на природный газ, используемый для отопления жилых и коммерческих помещений, а также для выработки электроэнергии. Как потребление природного газа, так и отбор из подземных хранилищ выросли до рекордных значений из-за более высокого спроса", - сказано в отчете.

Потребление газа в континентальной части США за неделю с 14 по 21 января 2024 года в среднем превышало 130 млрд куб. футов в сутки.

Отбор газа из подземных хранилищ США за период с 13 по 19 января составил 326 млрд куб. футов (около 9,2 млрд куб. м), что является третьим по величине недельным показателем за всю историю наблюдений. Изъятия газа из хранилищ также возросли для удовлетворения возросшего потребления в отоплении и генерации электроэнергии во время резкого похолодания.