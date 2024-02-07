Нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7%

В Министерстве финансов России заявили, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе выросли на 58,7%. RT на русском

"Нефтегазовые доходы составили 675 млрд рублей, значимо превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 58,7% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений", - говорится в сообщении. ТАСС