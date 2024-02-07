Производители бананов из Индии хотят занять прочное место на рынке России

"Обсуждение этой темы идет, наверное, уже лет 10. Тогда были попытки организовать пробные поставки бананов в Россию. Но не все тогда удалось - нужно иметь в виду, что из Индии в Россию груз идет несколько недель. И нередко при транспортировке бананы теряли качество. Однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону", - сказал собеседник агентства.