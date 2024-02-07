В США спрогнозировали рост госдолга до абсолютного рекорда

Госдолг США к концу 2034 года вырастет до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого. Такой прогноз сделали в Бюджетном управлении Конгресса страны, передает ТАСС.

Там считают, что госдолг США к концу 2024 года с 99% вырастет до 116% ВВП. Данный показатель станет «самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным», отметили в Конгрессе.

«После 2034 года долг продолжит расти, если нынешние законы останутся в основном неизменными», — сказали там, добавив, что в таком случае к 2054 году он составит 174% от ВВП.