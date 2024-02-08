Тайвань запретит экспорт 77 видов станков в Россию

Власти Тайваня приняли решение расширить список ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию на 77 видов станков. Как сообщило экономическое ведомство острова, новые меры вступят в силу 8 марта.

"Для того чтобы препятствовать использованию нашей высокотехнологичной продукции в военных целях в России, масштаб экспортного контроля будет расширен. Начиная с 8 марта 2024 года будет запрещен экспорт в Россию и Белоруссию 77 видов инструментальных станков, таких как электрохимические станки и другие", - сказано в документе.

Как указывается в заявлении, под новые рестрикции попали, в частности, станки с ЧПУ, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, в 2023 году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил $45 млн.

Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года - еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий.

На прошлой неделе управление международной торговли при экономическом ведомстве Тайваня сообщило об увеличении штрафов за поставки в Россию и Белоруссию запрещенных к экспорту товаров и технологий в 16 раз. Власти также сообщили об ужесточении контроля за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны. В частности, тайваньские производители при экспорте в "государства с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)" должны задекларировать конечного пользователя оборудования.