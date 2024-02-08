Оценены потери западных компаний из-за отказа от российской нефти
Управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев заявил, что западные перевозчики и страховые компании теряют как минимум два миллиарда долларов в год из-за отказа от поставок российской нефти. Об этом сообщает «Прайм».
Канищев напомнил, что страны ЕС сами себе запретили покупать российскую нефть по рыночным ценам.
«Сложившийся уютный круг западных перевозчиков и страховщиков потерял доходы и огромную долю рынка, причем, что важно — в стратегической перспективе», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что эту долю им хочется вернуть, поэтому в G7 разрабатывают способы заставить РФ снова использовать западный флот.
Канищев отверг утверждения, что танкеры, которые перевозят нефть из РФ сейчас, небезопасны для экологии.
«Кроме абсурдности самого предположения, что западная страховка как-то влияет на риски разлива, до сих пор не зафиксировано ни одного крупного происшествия, вызванного разливом российской нефти», — заключил он.
Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель.
Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.
СМИ сообщали, что санкции привели к появлению «теневого флота» — стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции.