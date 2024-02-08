В Индии объяснили, как сохраняют доступные мировые цены на нефть

Индии удается поддерживать мировые цены на сырую нефть на доступном уровне за счет наращивания импорта российских ресурсов. Об этом в беседе с CNBC заявил индийский министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Министр отметил, что взаимодействие сторон приносит пользу остальным потребителям. По его словам, «мир благодарен Индии» за приобретение российской нефти. Он подчеркнул, что многие страны выступают за сотрудничество Индии с российской стороной.

«Если мы начнем закупать больше ближневосточной нефти, тогда цена на нефть будет уже не на уровне 75 или 76 долларов. Это будет 150 долларов», — отметил Пури.

Министр принял участие на конференции India Energy Week. Она проходит на Гоа.