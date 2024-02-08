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В Индии объяснили, как сохраняют доступные мировые цены на нефть

Индии удается поддерживать мировые цены на сырую нефть на доступном уровне за счет наращивания импорта российских ресурсов. Об этом в беседе с CNBC заявил индийский министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

В Индии объяснили, как сохраняют доступные мировые цены на нефть
© globallookpress.com

Министр отметил, что взаимодействие сторон приносит пользу остальным потребителям. По его словам, «мир благодарен Индии» за приобретение российской нефти. Он подчеркнул, что многие страны выступают за сотрудничество Индии с российской стороной.

«Если мы начнем закупать больше ближневосточной нефти, тогда цена на нефть будет уже не на уровне 75 или 76 долларов. Это будет 150 долларов», — отметил Пури.

Министр принял участие на конференции India Energy Week. Она проходит на Гоа.

Ранее катарская QatarEnergy объявила о подписании нового контракта с Petronet LNG на поставку в Индию 7,5 млн тонн СПГ (чуть более 10 млрд кубометров) в год. Соглашение начнет действовать с мая 2028 года и продлится 20 лет.

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