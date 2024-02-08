Россия и Иран практически полностью перевели расчеты в национальные валюты
Россия и Иран практически полностью перевели расчеты между странами в национальные валюты и на собственные системы передачи банковских сообщений. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Иране.
"Мы перешли практически полностью на расчеты в национальные валюты и передачу банковских сообщений в наши национальные (системы). Это позволяет нам не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию наших экономик", - сказал он.
"У нас действительно очень много общего, работаем в двустороннем и многостороннем формате. Наши друзья иранские вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. Здесь тоже огромный потенциал для развития сотрудничества и с Россией, и со всеми странами, кто входит в эти организации", - добавил Новак.