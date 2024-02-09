Процесс сертификации "Северного потока - 2", которая в теории необходима для начала перекачки газа в Германию, был остановлен осенью 2011 года и с тех пор не возобновлялся. Об этом сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель германского регулятора - Федерального сетевого агентства.

"Процесс сертификации был остановлен 16 ноября 2021 года, с тех пор активных действий не предпринимала ни компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2" - прим. ТАСС), ни ее "дочка" Gas for Europe GmbH. Федеральное сетевое агентство не поддерживает контакты с этими двумя компаниями", - отметили в регуляторе.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее сказал, что по уцелевшей после диверсии в Балтийском море ветке трубопровода "Северный поток - 2" можно было бы подавать газ в Европу, "но Германия не открывает его".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоял из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегали от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для того чтобы начать прокачку, не хватало сертификации со стороны германского регулятора. Сначала процесс был приостановлен в ноябре из-за вопросов организационно-правового характера. Сетевое агентство просило Nord Stream 2 AG перевести активы из швейцарского горда Цуг на баланс немецкой "дочки". Окончательно сертификация была прекращена в 2022 году после признания Россией ЛНР и ДНР.