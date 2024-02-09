Путин выразил готовность подавать газ в ЕС по уцелевшей трубе «Севпотока-2»

Россия готова поставлять газ в европейские страны по уцелевшей трубе «Северного потока 2», но Германия не хочет открывать его. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Он отметил, что хоть «Северный поток 2» и повредили, «но одна труба жива-здорова».

«По ней можно подавать газ в Европу. Мы готовы, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы Соединенных Штатов.Глава государства признался, что больше всего его удивляет отсутствие реакции ФРГ.

Публикация Такера Карлсона с интервью с Владимиром Путиным в соцсети X набрала уже более 50 миллионов просмотров.