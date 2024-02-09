В Польше предложили обложить НДС сельхозпродукцию с Украины

В Польше предложили обложить сельхозпродукцию с Украины налогом на добавленную стоимость по ставке 8%. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

«Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что НДС для украинского продовольствия может быть недостаточно, и предложил добавить таможенные пошлины.