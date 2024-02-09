ЕК предложила обложить спецналогом работающий в России бизнес ЕС

Еврокомиссия предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России, чтобы частично финансировать помощь Украине. С такой инициативой в интервью европейскому изданию газеты Politico выступил еврокомиссар по бюджету Виргиниюс Синкявичюс.

"Я считаю очень важным найти источники финансирования (Киева), чтобы использовать как можно меньше денег налогоплательщиков, - подчеркнул еврокомиссар. - В ЕС до сих пор много компаний, которым все безразлично, и они продолжают работать в России. Почему бы не рассмотреть обложение их налогами?"

Чтобы такое решение было принято, его должны поддержать в Совете ЕС все страны сообщества, в том числе те, чьи компании предлагается облагать этим новым налогом. Идея подобного налога вписывается в логику попыток Еврокомиссии ввести в ЕС новый вид налогов, которые будут взиматься в обход стран сообщества и поступать сразу в бюджет ЕС, что будет означать дальнейшее ограничение суверенитета европейских государств.

1 февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда поддержки Украины на сумму €50 млрд на четыре года. В то же время точные механизмы его финансирования пока не согласованы или, по крайней мере, не озвучены. Известно, что Еврокомиссия намерена использовать для частичного финансирования этого фонда изъятые доходы от замороженных активов России. В настоящее время она интенсивно готовит специально под эту задачу пакет новых европейских норм.