Эксперты спрогнозировали курс доллара и евро на следующей неделе

Эксперты предрекли снижение доллара и евро на следующей неделе
Курс доллара и евро на следующей недели снизится до 90,47 и 97,35 рублей соответственно. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.
По их словам, с 12 по 18 февраля доллар упадет на 43 копейки, а евро — на 67 копеек.
При этом юань наоборот ждет рост на следующей неделе. Он составит три копейки. Таким образом китайская валюта будет торговаться по 12,6 рублей. Также на 0,9% по индексу Мосбиржи вырастет рынок акций.
Рынок нефти останется стабильным. Стоимость топлива марки Brent на следующей неделе ожидается в районе 82 долларов за баррель, заключили эксперты.
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